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Тео Эрнандез рассчитывает, что «Милан» обыграет «Тоттенхэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Милана» Тео Эрнандез после победы над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Мы хотим победить. Знаем, что это сложная игра, но мы должны хорошо поработать в течение следующих нескольких дней, чтобы выложиться против «Тоттенхэма» на все 100 процентов», — цитирует Football Italia Эрнандеза.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» состоится во вторник, 14 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Оливье Жиру (справа). «Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса
Тео Эрнандес
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ФК Тоттенхэм Хотспур
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