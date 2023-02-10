Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется попасть в заявку команды на матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Как сообщает Le Parisien, 24-летний футболист работает над восстановлением от травмы левого бедра, однако на попадание в стартовый состав не надеется. Он хочет хотя бы попасть в заявку и, возможно, выйти ненадолго на поле в случае необходимости.

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра состоится 14 февраля.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 команда дошла до финала турнира, где проиграла «Баварии» (0:1).