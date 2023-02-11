Пиоли: «Торино» и «Тоттенхэм» очень похожи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Жиру — важный игрок с его техникой, выбором позиции и лидерскими качествами. Участие Томори и Беннасера в матче с «Тоттенхэмом»? Посмотрим на их состояние. У нас матчи с командами, которые очень похожи — «Торино», «Тоттенхэм», «Монца» и «Аталанта» играют по схеме 3-4-2-1. Сейчас команда изменилась тактически, поэтому мы можем играть вариативно, важный элемент — делать это с правильным настроем», — цитирует Football Italia Эрнандеза.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» состоится во вторник, 14 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.