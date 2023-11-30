Тен Хаг — после ничьей с «Галатасараем»: «Онана в порядке, речь идет не об отдельных игроках»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру вратаря Андре Онаны после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Онана в порядке. Как я уже сказал, речь идет не об отдельных игроках. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут иметь значение, и ты берешь за это ответственность, но дело всегда в команде», — приводит слова тен Хага TNT.

«Манчестер Юнайтед» с 4 очками занимает последнее место в группе A за тур до конца группового турнира Лиги чемпионов. В решающем матче «красные дьяволы» на своем поле примут «Баварию». Игра состоится 12 декабря.