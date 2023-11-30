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Судейство

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«ПСЖ» — «Ньюкасл»: ВАР Квятковски ошибочно вмешался в действия судьи

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Томаш Квятковски.
Фото Global Look Press

По данным «СЭ», судейских руководителей УЕФА не устроило вмешательство видеоарбитра Томаша Квятковски в действия судьи Шимона Марчиняка в конце матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» (1:1).

В результате рефери, посмотрев видеозапись, назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Реализовав его, Килиан Мбаппе сравнял счет.

Видеоассистенты Квятковски (ВАР) и Иван Бебек (АВАР) нашли основания для приглашения Марчиняка к монитору. Но, в соответствии с протоколом ВАР, у судьи не было явной и очевидной ошибки. Эпизод из так называемых «серых», а не «черно-белых».

Напомним, что на 90+5-й минуте Марчиняк с той позиции, которую он занимал, не мог увидеть, что после удара Усмана Дембеле в штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Валентино Ливраменто. Рука была отставлена от тела, мяч отлетел в нее рикошетом от тела, осознанной игры в мяч со стороны защитника не было. Только после вмешательства ВАР Квятковски и АВАР Бебека арбитр наказал «Ньюкасл» 11-метровым.

Квятковски собирался работать в роли видеоассистента в среду на игре Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Зальцбург». Но его заменили на немца Марко Фрица. Интересно, что Бебек при этом не был снят с матча «Бенфика» — «Интер».

Для информации: Квятковски входит в число ведущих ВАР Европы. Он помогал в этой роли Марчиняку в финальном матче ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

Радость футболистов &laquo;ПСЖ&raquo; после гола Килиана Мбаппе. Мбаппе был в шаге от вылета из еврокубков. «ПСЖ» спас польский судья

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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