Сульшер: «МЮ» нужно сыграть более дисциплинированно, чем в первом матче с «Истанбулом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как его команда должна сыграть против «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов.
«Это чемпионы Турции, так что будет тяжело, — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА. — В первом матче ничего неожиданного мы не увидели, но следовало сыграть более сконцентрированно. Голы, которые мы пропустили, стали следствием нашей собственной неорганизованности.
Надо проявить большее терпение и сыграть дисциплинированнее позиционно. Чтобы выйти из группы, надо как минимум 10 очков, возможно, даже понадобится 12. Так что завтра мы постараемся победить и победить уверенно».
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре турецкий клуб победил 2:1.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029436--man-united-vs-istanbul-basaksehir/
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