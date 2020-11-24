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Сульшер: «МЮ» нужно сыграть более дисциплинированно, чем в первом матче с «Истанбулом»

00:10
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, как его команда должна сыграть против «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов.

«Это чемпионы Турции, так что будет тяжело, — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА. — В первом матче ничего неожиданного мы не увидели, но следовало сыграть более сконцентрированно. Голы, которые мы пропустили, стали следствием нашей собственной неорганизованности.

Надо проявить большее терпение и сыграть дисциплинированнее позиционно. Чтобы выйти из группы, надо как минимум 10 очков, возможно, даже понадобится 12. Так что завтра мы постараемся победить и победить уверенно».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре турецкий клуб победил 2:1.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029436--man-united-vs-istanbul-basaksehir/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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