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Сульшер: «Мы прекрасно знаем «Лейпциг», чтобы представлять, насколько они непредсказуемы»

04:31
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Лепцига».

«Игры плей-офф или такие вот матчи очень важны. Игроки здесь, это игроки «Юнайтед», у которых есть все необходимые качества. Мы живем такими матчами.

Не думать о первом матче невозможно. Мы тепло вспоминаем о нем, потому что многое делали правильно. Мы хорошо подготовились и прекрасно знаем «Лейпциг», чтобы представлять, насколько они непредсказуемы», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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