Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:01

Субименди: «Думаю, «Реал Сосьедад» превзошел «Зальцбург» во многих моментах и показал это»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди прокомментировал ничью с «Зальцбургом» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Как мы и ожидали, матч получился трудным. Возможно, мы сыграли не так ярко, как в предыдущих матчах, но думаю, мы превзошли их во многих моментах и показали это. Считаю, что мы хорошо отбивались в защите», — цитирует пресс-служба УЕФА Субименди.

«Реал Сосьедад» с 11 очками занимает 1-е место в группе D. «Зальцбург» располагается на 3-й строчке (4 очка).

Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются победе над &laquo;Наполи&raquo;. «Реал» обескровлен, но в Мадриде есть не только Беллингем. Нико Пас украл ничью у «Наполи»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039161--real-sociedad-vs-salzburg/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
0
Читайте также
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
Штрубер: «Снимаю шляпу перед игроками «Зальцбурга»
Салиба: «Повезло, что «Арсенал» играл дома, это облегчило нам задачу»
Эз — о разгроме от «Арсенала»: «Рассчитывали на другой результат»
Нойер: «Во втором тайме «Бавария» прибавила, но этого оказалось недостаточно»
Харгривз: «Забивает «МЮ» достаточно, но допускает ошибки, которые дорого обходятся в Лиге чемпионов»
Нико Пас стал третьим самым молодым бомбардиром «Реала» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штрубер: «Снимаю шляпу перед игроками «Зальцбурга»

Маццарри: «Наполи» играл хорошо, пока счет не стал 3:2»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости