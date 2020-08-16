Суарес, Киммих, Корне и Шупо-Мотинг претендуют на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

За звание автора самого красивого гола поборются Луис Суарес («Барселона»), Джошуа Киммих («Бавария»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («ПСЖ») и Максвел Корне («Лион»).

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Барселону» (8:2), «Лион» победил «Манчестер Сити» (3:1), «ПСЖ» прошел «Аталанту» (2:1), а «Лейпциг» — «Атлетико» (2:1).

В полуфиналах «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а «Лион» — с «Баварией».