Пиоли: «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в ЛЧ, у «Милана» впереди сложный матч»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий матч команды с дортмундской «Боруссией» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Определенно, это будет важный матч с турнирной точки зрения. Но после этого останется еще четыре тура, так что все четыре команды сохранят надежду на выход из группы. Матч не будет решающим, но будет иметь важное значение. „Боруссия“ почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов, так что мы знаем, какой сложный матч у нас впереди», — приводит слова Пиоли сайт УЕФА.

Матч пройдет в среду, 4 октября, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд). Начало — в 22:00 по московскому времени.