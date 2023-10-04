Тренер «Копенгагена»: «Мы ничем не уступили «Баварии»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что в этом турнире у нас есть возможность показать, насколько мы хороши. Особенно дома. Думаю, что сегодня нам это удалось. Мы ничем не уступили «Баварии». Это был матч двух равных команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Нееструпа.

«Бавария» с 6 очками лидирует в группе A. «Копенгаген» занимает 3-е место (1 очко).