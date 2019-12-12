Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о дебюте в Лиге чемпионов в матче 6-го тура группового турнира против «Атлетико» (0:2).

— Ни о чем подумать не успел, — цитирует Магкеева официальный сайт «Локомотива». — Разминался с начала второго тайма, получил установку и вышел на поле. Главным было проявить себя, сыграть надежно, проще. Было тяжело — «Атлетико» прекрасно держал мяч, у них мастера высочайшего уровня. Каждый знает свой маневр, знает, куда открываться. У нас многое не получилось. Сейчас нужна пауза. Был сложный период, но на сборах мы все исправим, наберемся сил и будем бороться за самые высокие места.

— Как тебе уровень «Атлетико» и Лиги чемпионов?

— Не хочу никого обижать, но по сравнению с чемпионатом России колоссальная разница. Это мечта. В детстве смотришь Лигу чемпионов по телевизору, а потом тебе выпадает шанс сыграть на таком стадионе и против таких футболистов. Этим нужно наслаждаться. Если бы победили или сыграли вничью я бы обрадовался. Сейчас настроение у всех не особо хорошее.