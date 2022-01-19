Стало известно, когда УЕФА объявит цены на билеты на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Стало известно, когда союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит стоимость билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято. Как и сообщалось ранее, УЕФА планирует объявить цены по билетной программе финала Лиги чемпионов в марте», — приводит заявление пресс-службы оргкомитета ТАСС.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч запланирован на 28 мая.