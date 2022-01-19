Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги чемпионов — неизвестно, когда в следующий раз он будет в России, — цитирует Колоскова Sport24. — Поэтому считаю, это нормальные деньги для России. Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем».

Ранее стало известно, что билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), третьей категории — 90 евро (почти 8 тысяч рублей), билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдется в 1390 евро (порядка 120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.