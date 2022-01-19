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Сегодня, 13:30

Колосков — о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге: «Нормальные деньги для России»

Колосков назвал нормальной стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
Роман Шишов
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, справедлива ли такая стоимость за билеты, но все-таки это финал Лиги чемпионов — неизвестно, когда в следующий раз он будет в России, — цитирует Колоскова Sport24. — Поэтому считаю, это нормальные деньги для России. Конечно, россияне будут готовы пойти на матч за такие суммы. Наши соотечественники ложи в РПЛ за 30 тысяч покупают, поэтому не вижу тут никаких проблем».

Ранее стало известно, что билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (примерно 43 тысячи рублей), третьей категории — 90 евро (почти 8 тысяч рублей), билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдется в 1390 евро (порядка 120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 28 мая 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-19-koloskov-o-stoimosti-biletov-na-final-lch-v-peterburge-ne-vizhu-nikakikh-problem-normalnyye-dengi-dlya-rossii
Вячеслав Колосков
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