Семак: «Как можно говорить о выходе из группы ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, мог ли санкт-петербургский клуб выйти из группы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, сложно было выйти из такой группы. Максимум мы могли рассчитывать еще на два-три очка при определенном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы скорее стечение обстоятельств, чем заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей — но это не являлось бы закономерностью. Конкурировать сложно.

Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России — да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул. Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу — да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16. Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось», — сказал Семак «Чемпионату».

Напомним, «Зенит» выступал в группе Н с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме». Российский клуб занял 3-е место.