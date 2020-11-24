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Спортивный директор «Севильи» рассказал, кто из игроков «Краснодара» мог бы заинтересовать испанский клуб

20:30
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Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи рассказал, кто из игроков «Краснодара» мог бы заинтересовать испанский клуб.

— В первом матче были проблемы, потому что «Краснодар» — хорошая команда, которая играет в интересный футбол, — сказал Мончи в эфире «Матч ТВ». — Мы не были удивлены. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей. Рады, что одержали важную победу.

В «Краснодаре» есть футболисты, которые играют в яркий футбол. Это одна из лучших команд в России. Классон, Олссон, Берг, Кабелла, Вилена — многие команды могут интересоваться ими в Испании.

«Краснодар» блестяще работает с молодыми игроками. Я знаю про местную академию.

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