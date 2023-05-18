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Сегодня, 17:25

Сперцян рассказал, что поздравил Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что поздравил футболиста «Интера» Генриха Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Я поздравил Генриха с выходом в финал, он отблагодарил меня, пожелал удачи», — приводит слова Сперцяна Sport24.

34-летний Мхитарян выступает за итальянский «Интер» с 2022 года. В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23 его команда по сумме двух матчей одержала победу над «Миланом» (3:0). В финале турнира «Интер» сыграет с «Манчестер Сити».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-spertsyan-ya-pozdravil-mkhitaryana-s-vykhodom-v-final-on-otblagodaril-menya-pozhelal-udachi
Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
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