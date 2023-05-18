Сперцян рассказал, что поздравил Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что поздравил футболиста «Интера» Генриха Мхитаряна с выходом в финал Лиги чемпионов.

«Я поздравил Генриха с выходом в финал, он отблагодарил меня, пожелал удачи», — приводит слова Сперцяна Sport24.

34-летний Мхитарян выступает за итальянский «Интер» с 2022 года. В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23 его команда по сумме двух матчей одержала победу над «Миланом» (3:0). В финале турнира «Интер» сыграет с «Манчестер Сити».