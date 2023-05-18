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Сегодня, 17:36

Эвра призвал всех итальянских фанатов болеть за «Интер» в финале Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Французский защитник Патрис Эвра призвал итальянских болельщиков сплотиться перед финальным матчем Лиги чемпионов «Интера» с «Манчестер Сити».

«Как бывший футболист «Ювентуса» хочу, чтобы все итальянцы поддержали итальянский клуб, то есть «Интер». Он сейчас представляет Италию, как раньше «Ювентус». Люди должны уважать итальянский футбол», — цитирует Эвра ITASportPress.

16 мая «Интер» обыграл «Милан» с общим счетом 3:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.

Патрис Эвра
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • Timka1401

    ничтожество . Суарес был прав !!!

    18.05.2023

  • Gordon

    Ему-то, ущербному историчному нытику, какое дело? Тем более что он француз. Ну афрофранцуз. И "Интер" представляет только "Интер", а не итальянский футбол.

    18.05.2023

  • Rutozid

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