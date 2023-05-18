Эвра призвал всех итальянских фанатов болеть за «Интер» в финале Лиги чемпионов

Французский защитник Патрис Эвра призвал итальянских болельщиков сплотиться перед финальным матчем Лиги чемпионов «Интера» с «Манчестер Сити».

«Как бывший футболист «Ювентуса» хочу, чтобы все итальянцы поддержали итальянский клуб, то есть «Интер». Он сейчас представляет Италию, как раньше «Ювентус». Люди должны уважать итальянский футбол», — цитирует Эвра ITASportPress.

16 мая «Интер» обыграл «Милан» с общим счетом 3:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.