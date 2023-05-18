Булыкин высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» над «Реалом» в ответном матче ЛЧ

Бывший нападающий сборной России и немецкого «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» (4:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Все ожидали, что «Манчестер Сити» хорошо сыграет, а «Реалу» будет намного тяжелее. Все это оправдалось, вопрос был только в том, с каким счетом «Сити» обыграет «Реал». Понятное дело, все болельщики «Реала» надеялись на чудо, но его не произошло. По игре у англичан было подавляющее преимущество по моментам и индивидуально по футболистам. Счет мог бы быть и еще больше, если бы пару раз не вытащил вратарь», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером», который в полуфинале турнира одержал победу над «Миланом» по сумме двух матчей (3:0). Финал ЛЧ пройдет 10 июня в Стамбуле.