05:58 | Футбол — Лига чемпионов

Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" одержал большую победу"

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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин​ после победы над "Боруссией" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил важность Харри Кейна и Деле Алли. Кореец считает важной эту победу.

- Харри Кейн и Делле Алли очень важные игроки для нас, но и другие ребята хорошо готовы, - цитирует официальный сайт УЕФА Сона. - Фернандо Льоренте забил важный гол. Это большая победа. Для меня огромная честь играть с Харри и всеми остальными.

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия Д

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026850/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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