Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" одержал большую победу"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин​ после победы над "Боруссией" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил важность Харри Кейна и Деле Алли. Кореец считает важной эту победу.

- Харри Кейн и Делле Алли очень важные игроки для нас, но и другие ребята хорошо готовы, - цитирует официальный сайт УЕФА Сона. - Фернандо Льоренте забил важный гол. Это большая победа. Для меня огромная честь играть с Харри и всеми остальными.