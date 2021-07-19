Червиченко высказался о шансах «Спартака» против «Бенфики» в Лиге чемпионов

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Шансы выиграть есть всегда. Вопрос, насколько они велики. Если «Спартак» будет играть так же, как в предсезонном турнире, легко, задорно и атакующе, то шансы на победу очень большие. Если же игроки будут выглядеть так же, как на чемпионате Европы, тогда не уверен, что будет хороший результат. Вопрос в ментальности и настрое.

Игры на той неделе показали, что «Спартак» может хорошо играть. Хотя эти матчи носили больше дружеский характер. Теперь надо смотреть, как они будут выглядеть в матчах, где есть гипер ответственность. «Спартак» проходил португальские команды и раньше, посмотрим, как они подойдут к этому матчу. Если и проиграют, то только на психологическом уровне. Физически они готовы. Да, Витория тренировал «Бенфику». И что дальше? Это же сейчас совершенно другая команда", — сказал в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 19 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда квалификации ЛЧ. Матчи третьего отборочного раунда турнира пройдут 3/4 (первый) и 10 августа (ответный).