СМИ: "Аталанта" будет играть в Лиге чемпионов на "Сан Сиро"

"Аталанта" будет принимать соперников в Лиге чемпионов-2019/20 на стадионе "Сан Сиро" в Милане, сообщает Football Italia. Просьбу клуба из Бергамо одобрили городской совет Милана, а также делящие арену "Милан" и "Интер".

Домашний стадион "Аталанты" "Атлети Адзурри" находится на реконструкции и не будет готов к старту группового турнира еврокубков.

В этом сезоне "Сан Сиро" получит серьезную еврокубковую нагрузку: помимо "Аталанты" в Лиге чемпионов будет играть "Интер", а "Милан" пробился в Лигу Европы.

Таким образом, на арене осенью будет сыграно девять игр еврокубков.