«Мы пытались играть ярко и открыто». Слуцкий объяснил, почему серия Акинфеева в ЛЧ получилась такой затяжной

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» объяснил, почему антирекордная серия голкипера армейцев в Лиге чемпионов получилась столь затяжной и составила 43 матча.

«Мы всегда пытались играть в Лиге чемпионов с такой философией: «Ребят, мы попали в Лигу чемпионов, нам противостоят лучшие клубы мира. Ну давайте попробуем с этими лучшими клубами мира поиграть в футбол, посопротивляться. Не просто встать у своих ворот и вдесятером обороняться, причем непонятно, чем это закончится». Конечно, для Игоря это была не лучшая тактика, когда мы пытались играть достаточно ярко, открыто и нас за это соперник где-то наказывал. Потому что мы играли против лучших команд мира и лучших футболистов мира. Но даже когда он пропускал, многие говорили про эту серию. Вместо того, чтобы говорить, что ЦСКА играет каждый год в Лиге чемпионов», — рассказал Слуцкий.

Антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов продлилась 11 лет и 1 день. Она прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию