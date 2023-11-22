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Сегодня, 16:30

«Акинфеев. 20-й сезон». Вторая серия: семья, золотой сейв в Казани, серия в ЛЧ

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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» и FONBET представляют второй эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

Приход Владимира Федотова в ЦСКА стал одним из главных событий российского футбола перед сезоном-2022/23. Каким будет новый ЦСКА? Справится ли клуб со сложной кадровой ситуацией после ухода ряда игроков? «Вспоминаю свои разговоры с Владимиром Валентиновичем о том, что даже количественно сложно было строить тренировочный процесс», — делится гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Состав приходится латать на ходу, но команда начинает здорово — после четырех туров ЦСКА идет на первом месте. Первой большой проверкой для обновленной команды становится матч в Петербурге. ЦСКА уступает чемпиону со счетом 1:2, но игра команды во втором тайме дает болельщикам оптимизм.

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В новой серии мы знакомимся с семьей Акинфеева — той частью его жизни, к которой он редко кого-то подпускает. Игорь и его жена Катя идеально подходят друг другу: они оба не романтики, а публичности предпочитают тихую и спокойную жизнь. «Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься», — говорит Катя. — Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности. Дом и семья — это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга».

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Во всех подробностях вспоминаем двойной сейв Акинфеева в Казани, который принес армейцам золото сезона-2015/16, а также обсуждаем антирекордную серию Игоря в Лиге чемпионов.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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