«Он что, рапирист? Или боксер?» Отец Акинфеева — об антирекордной серии Игоря в Лиге чемпионов

Отец Игоря Акинфеева Владимир в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» высказался по поводу серии сына в Лиге чемпионов, когда он пропускал в 43 матчах подряд.

«Он что, рапирист? Или боксер? Или борец? Он один на один что ли выходит с кем-то? Или он один стоял на воротах, команды не было, били ему? Или как? Как эти антирекорды считаются? Значит, защиты не было, нападения не было, если в каждой игре пропускают. Сушить игру не могут, значит. А если тебе с двух метров забивают в семиметровые ворота, почему Акинфеев-то виноват? 11 человек на поле. Он же не выходит на боксерский ринг один на один. Или на саблях, на рапирах. 43 укола сделали ему и все».

Антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов продлилась 11 лет и 1 день. Она прервалась 22 ноября 2017 года в домашнем матче против «Бенфики» (2:0).

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию