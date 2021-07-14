«Слован» уступил «Шэмроку», но вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
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Ирландский «Шэмрок» победил на своем поле «Слован» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1. Однако в первой встрече команда из Словакии на своем поле победила со счетом 2:0, так что по сумме двух матчей прошла дальше.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Слован Бр» (Словакия) — 2:1 (1:0)
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