«Слован» уступил «Шэмроку», но вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Ирландский «Шэмрок» победил на своем поле «Слован» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 2:1. Однако в первой встрече команда из Словакии на своем поле победила со счетом 2:0, так что по сумме двух матчей прошла дальше.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Слован Бр» (Словакия) — 2:1 (1:0)