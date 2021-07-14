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Солигорский «Шахтер» проиграл в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов

00:28
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Солигорский «Шахтер» не смог выйти во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Во втором матче 1-го отборочного раунда белорусская команда проиграла «Лудогорцу» (0:1). Единственный мяч забил Кирилл Десподов.

Следующим соперником болгарского клуба станет «Мура». первый матч состоится на поел соперника 20 июля, а ответный — 27-го.

«Шахтер» выбыл во 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций где сыграет с «Фолой».

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

2-й матч

«Шахтер С» (Белоруссия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:1 (0:0)

Гол: Десподов, 71.

Первый матч — 0:1.

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Евгений Козинов все материалы автора

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