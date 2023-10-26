Слот объяснил, как «Фейеноорду» удалось обыграть «Лацио» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал победу над «Лацио» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Лацио» очень дисциплинированно играет при построении атак. То же самое можно сказать и про те моменты, когда они оказывают давление, поэтому важно держать мяч в игре, пока не найдется свободное пространство. Мы хорошо справились с этой задачей сегодня вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Фейеноорд» лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 6 очков. «Лацио» с 4 очками идет на 3-й строчке.