Педро: «В Лиге чемпионов нельзя дарить сопернику ни минуты»

Нападающий «Лацио» Педро прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы плохо начали матч и отдали весь первый тайм, а в Лиге чемпионов нельзя дарить ни минуты. Нам нужно меняться, играть по-другому, особенно в начале матчей. Я очень зол, но сейчас мы должны сосредоточиться на следующих встречах», — цитирует пресс-служба УЕФА Педро.

«Фейеноорд» лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 6 очков. «Лацио» с 4 очками идет на 3-й строчке.