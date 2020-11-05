«Сколько можно привозить?» Быстров и Шалимов разнесли защитника «Краснодара» Кайю

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров жестко раскритиковал защитника «быков» Кайю за игру в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

«Где характер? Единственный положительный момент — огромный опыт для молодых ребят из «Краснодара», которые будут прибавлять и поймут, что в ЛЧ нельзя расслабляться. У «Севильи» хорошая скамейка, а «Краснодару» некого было выпустить на замену. Должны быть дядьки, которые могут рявкнуть на Кайю! Сколько можно привозить?» — цитирует «Матч ТВ» Быстрова.

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов был менее резок, но критичен.

«Почему называем результат трагедией? Хороший день был! Три молодых в составе. Опять представляю, какая могла быть команда с Кабелла, Петровым, Ари... Катастрофа была, если бы получили пять. Вдвойне обидно, потому что складывалось все хорошо. Ошибка Кайю — глупость, авантюра. Нужна надежность в первую очередь», — приводит «Матч ТВ» мнение Шалимова.

После трех туров групповой стадии Лиги чемпионов «Краснодар» занимает 3-е место с 1 очком, опережая «Ренн» по дополнительным показателям.