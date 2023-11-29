Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:21

Симеоне — о победе над «Фейеноордом»: «Мы знали, насколько сложно будет с этим соперником»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (3:1).

«Я очень рад за игроков. Мы знали, насколько сложно будет с этим соперником, какое значение имеет их домашний стадион и насколько хорошо они себя чувствуют. Но мы справились, мы играли в тот футбол, в который хотели играть. Было несколько очень хороших индивидуальных моментов, и в целом, я думаю, мы провели важную игру для клуба. Всегда важно финишировать как можно выше. Прошли годы, когда мы могли дойти до конца группового турнира со спокойствием. Нам еще предстоит посмотреть, финишируем ли мы первыми или вторыми, но теперь мы можем продолжать работать», — приводит слова Симеоне Movistar.

После этого матча «Атлетико» с 11 очками расположился на первом месте в группе E и гарантировал выход в плей-офф. «Лацио» с 10 очками также вышел в следующую стадию, «Фейеноорд» с 6 очками гарантировал участие в плей-офф Лиги Европы, «Селтик» с одним очком — на последней строчке группы.

Диего Симеоне
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Биатлонист Поварницын вышел на старт пролога в Ханты-Мансийске в образе Джокера
«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
Хуммельс: «Мы хотим занять первое место в группе, чтобы избежать хороших команд в соперники»
Терзич: «Мы очень довольны, что «Боруссии» удалось досрочно выйти в плей-офф из группы смерти»
Жоау Феликс — о победе над «Порту»: «Мой гол получился важным для «Барселоны»
Хау раскритиковал назначение пенальти в матче с «ПСЖ»
Мбаппе: «ПСЖ» надо побеждать в Дортмунде, потому что мы хотим занять первое место в группе»
Пиоли — о поражении от «Боруссии»: «У «Милана» была прекрасная возможность, которую мы упустили»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуммельс: «Мы хотим занять первое место в группе, чтобы избежать хороших команд в соперники»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости