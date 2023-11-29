Хуммельс: «Мы хотим занять первое место в группе, чтобы избежать хороших команд в соперники»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана» (3:1).

«Это был отличный вечер, я рад выйти в плей-офф. Когда команда играет хорошо, индивидуально тоже легче. Теперь мы хотим занять первое место в группе и избежать хороших команд в соперники. Мы не хотим вылетать в 1/8 финала», — приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.