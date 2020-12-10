Симеоне похвалил игроков «Зальцбурга» после матча с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча заключительного турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Мадридский клуб на выезде обыграл соперника со счетом 2:0.

— Многие не считают выход в плей-офф чем-то особенным, но я так не думаю, — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. — Мы не допускали мысли, что обыграть «Зальцбург» и выйти в ? финала будет легко. Мы видели, как команда выступала с «Ливерпулем» в прошлом сезоне. Они играют невероятно интенсивно.

Большинство моментов, которые были в матче с «Локомотивом» и «Баварией», осуществились сегодня. Футбол возвращает долги, если упорно работаешь.

«Атлетико» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе. «Зальцбург» продолжит выступление в Лиге Европы.