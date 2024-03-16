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16 марта, 18:26

Симеоне — о матчах с «Боруссией» в Лиге чемпионов: «Нам досталась сильная команда»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о дортмундской «Боруссии», против которой его команде предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Посмотрим, я думаю, нам досталась сильная команда. Немецкие команды всегда были сильными. Мы прекрасно знаем, какая атмосфера нас будет ждать в ответном матче, поэтому нам нужно хорошо сыграть в первой встрече. Это сильный и сложный соперник, который очень хорошо боролся в лиге в прошлом сезоне. В этом году они более-менее схожи с нами по положению в турнирной таблице. Это будет трудная игра. Немецкие команды исторически были очень жесткими, и мы не ожидаем ничего другого», — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Первый матч между «Атлетико» и «Боруссией» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 апреля, ответный — 16 апреля.

На данный момент команда Симеоне занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 55 очков в 28 матчах. «Боруссия» располагается на пятой позиции в бундеслиге с 47 баллами после 25 туров.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/atletico-madrid/20240316/1002210395/joao-felix-opino-futbolistas-juegan-otros-equipos.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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