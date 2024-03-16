Хави: «ПСЖ» будет видеть неопытную команду, но у «Барселоны» полно энтузиазма»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов. В 1/4 сине-гранатовые сыграют с «ПСЖ».

«Возможно, они видят неопытную команду, но мы полны энтузиазма и желания провести две отличные игры. Мы переживаем очень трудные времена, а у них одна из лучших команд в Европе и один из лучших тренеров Европы», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В 1/8 финала каталонский клуб победил «Наполи» с общим счетом 4:2.

Первый матч пройдет в Париже 10 апреля, ответный — 16 апреля в Барселоне.