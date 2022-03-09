Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:30

Шкриньяр признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Интер»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). После игры ему вручили памятный приз.

27-летний словак помог своей команде не пропустить и одержать сухую победу на выезде. Он отыграл всю встречу.

«Он продемонстрировал блестящую выдержку, строил атаки из глубины и помог гостям добиться редкой сухой победы на «Энфилде», — отметил технического наблюдатель УЕФА.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
Милан Шкриньяр
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
Официально: Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Шкриньяр остался доволен игрой «Интера» против «Ливерпуля»
Нагельсманн: «Мы не использовали множество отменных возможностей. И все равно забили семь мячей»
Индзаги разочарован вылетом из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «Ливерпулем»
Главный тренер «Зальцбурга» о разгроме от «Баварии»: «Очень-очень тяжелый вечер для моих ребят»
Салах: «Главное, что «Ливерпуль» вышел дальше»
Камбьяссо назвал причину вылета «Интера» из Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нойер о разгроме «Зальцбурга»: «Это была заявка с нашей стороны»

Томас Мюллер: «На этот раз удача компенсировала нам все то, что недодала в Австрии»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости