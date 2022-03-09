Шкриньяр признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Интер»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0). После игры ему вручили памятный приз.

27-летний словак помог своей команде не пропустить и одержать сухую победу на выезде. Он отыграл всю встречу.

«Он продемонстрировал блестящую выдержку, строил атаки из глубины и помог гостям добиться редкой сухой победы на «Энфилде», — отметил технического наблюдатель УЕФА.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.