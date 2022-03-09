Нойер о разгроме «Зальцбурга»: «Это была заявка с нашей стороны»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер остался доволен игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (7:1).

«Это была заявка с нашей стороны. Мы неплохо начали матч и после первого пенальти все начало ладится. Мы очень довольны нашей игрой сегодня.

Считаю, что команда не только отлично сыграла в атаке, но и надежно действовала в обороне. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе», — приводит слова Нойера Bild.

Первый матч между командами в Австрии завершился со счетом 1:1. «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.