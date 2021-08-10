«Шериф» прошел «Црвену Звезду» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
21:56
Молдавский «Шериф» прошел сербскую «Црвену Звезду» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В ответном матче команда из Молдавии одержала победу с минимальным счетом — 1:0.
Первый матч, который прошел в Сербии, закончился со счетом 1:1.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
«Шериф» (Молдавия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:0 (1:0)
Первый матч — 1:1.
10 августа. Тирасполь. Стадион «Шериф».
«Славия Пр» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:0 (1:0)
Первый матч — 0:2.
10 августа. Прага. Стадион «Синобо».
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