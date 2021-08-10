«Шериф» прошел «Црвену Звезду» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Молдавский «Шериф» прошел сербскую «Црвену Звезду» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В ответном матче команда из Молдавии одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

Первый матч, который прошел в Сербии, закончился со счетом 1:1.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Шериф» (Молдавия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:0 (1:0)

Первый матч — 1:1.

10 августа. Тирасполь. Стадион «Шериф».

«Славия Пр» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:0 (1:0)

Первый матч — 0:2.

10 августа. Прага. Стадион «Синобо».