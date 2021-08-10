Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты». Он забил во втором тайме и сделал счет 2:0 в пользу монегасков.

Это первый гол для россиянина в новом сезоне.

?? Вот так надо начинать сезон! Головин забил первый гол в этом розыгрыше ЛЧ



Как же приятно на это смотреть ? pic.twitter.com/ylmI08AbpB — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2021

В первом матче монегаски победили со счетом 2:0, а Головин сделал голевую передачу.