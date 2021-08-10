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«Монако» — «Спарта»: Головин забил первый гол в сезоне

22:18
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако». Фото AFP
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако». Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты». Он забил во втором тайме и сделал счет 2:0 в пользу монегасков.

Это первый гол для россиянина в новом сезоне.

В первом матче монегаски победили со счетом 2:0, а Головин сделал голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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