«Монако» — «Спарта»: Головин забил первый гол в сезоне
22:18
Полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты». Он забил во втором тайме и сделал счет 2:0 в пользу монегасков.
Это первый гол для россиянина в новом сезоне.
В первом матче монегаски победили со счетом 2:0, а Головин сделал голевую передачу.
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