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Витория объяснил выбор стартового состава «Спартака» на матч против «Бенфики»

21:42
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Я всеми игроками доволен. Нам нужна свежесть в сегодняшней игре. Замены связаны и с этим. Отчасти хотим удивить соперника.

Понсе и Ломовицкий отлично отработали на тренировках. И мы хотим больше видеть скорости в атаке», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

 

Бенфика — Спартак

 

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Иван Шитик все материалы автора

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