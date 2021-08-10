Витория объяснил выбор стартового состава «Спартака» на матч против «Бенфики»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Я всеми игроками доволен. Нам нужна свежесть в сегодняшней игре. Замены связаны и с этим. Отчасти хотим удивить соперника.

Понсе и Ломовицкий отлично отработали на тренировках. И мы хотим больше видеть скорости в атаке», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».