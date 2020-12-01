«Шахтер» и «Реал» назвали стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер»: Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витау, Додо, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприану, Болбат, Маркос Антониу, Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентинью, Фернанду.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Лукас Васкес, Эдегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родригу, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитау, Марселу, Чуст, Каземироу Аррибас, Иско, Винисиус, Диас.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.