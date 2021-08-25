Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако». Российский полузащитник гостей Александр Головин сыграет с первых минут.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антониу, Тете, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Траоре.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Фолланд, Головин, Бен Йеддер.

Матч состоится в Харькове и начнется в 22.00 по московскому времени.