Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Шахтером»

20:50
Раздевалка «Монако» перед матчем. Фото ФК «Монако»
Раздевалка «Монако» перед матчем. Фото ФК «Монако»
Теги:

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако». Российский полузащитник гостей Александр Головин сыграет с первых минут.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Маркос Антониу, Тете, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Траоре.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Желсон Мартинш, Фолланд, Головин, Бен Йеддер.

Матч состоится в Харькове и начнется в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Юрий Плохотниченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Фото: Какой памятник открыли Георгию Данелии в Москве
Задержанный за убийство девочки в Тюмени сознался в преступлении
В Киеве перевернулся рейсовый автобус Кишинев — Москва
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
4
Офсайд