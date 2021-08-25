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Лига чемпионов: когда жеребьевка группового турнира

19:25
«Зенит» — единственный представитель России в Лиге чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» — единственный представитель России в Лиге чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В четверг, 26 августа, пройдет жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Ведущими церемонии в Стамбуле будут посол финала Андрей Аршавин и специальный гость Майкл Эссьен. Жеребьевку можно будет посмотреть на каналах Eurosport 1 и «Матч! Футбол 1». Начало — в 19.00 (мск).

Россию в ЛЧ представляет чемпион страны «Зенит».

Расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов-2021/22
1-й тур: 14/15 сентября
2-й тур: 28/29 сентября
3-й тур: 19/20 октября
4-й тур: 2/3 ноября
5-й тур: 23/24 ноября
6-й тур: 7/8 декабря

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Санкт-Петербург» в России.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы