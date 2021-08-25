Лига чемпионов: когда жеребьевка группового турнира

В четверг, 26 августа, пройдет жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Ведущими церемонии в Стамбуле будут посол финала Андрей Аршавин и специальный гость Майкл Эссьен. Жеребьевку можно будет посмотреть на каналах Eurosport 1 и «Матч! Футбол 1». Начало — в 19.00 (мск).

Россию в ЛЧ представляет чемпион страны «Зенит».

Расписание матчей группового турнира Лиги чемпионов-2021/22

1-й тур: 14/15 сентября

2-й тур: 28/29 сентября

3-й тур: 19/20 октября

4-й тур: 2/3 ноября

5-й тур: 23/24 ноября

6-й тур: 7/8 декабря

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Санкт-Петербург» в России.