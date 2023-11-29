«Севилья» примет ПСВ в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало — 20:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Севилья» — ПСВ пройдет на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 20:30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

ПСВ выйдет в плей-офф, если победит «Севилью» и «Ланс» проиграет «Арсеналу». «Севилья» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет ПСВ или сыграет вничью и «Ланс» победит «Арсенал». Испанский клуб досрочно станет четвертым, если проиграет и «Ланс» при этом добьется лучшего результата против «Арсенала» (наберет больше очков).

Нидерландский клуб занимает второе место в группе B перед 5-м туром Лиги чемпионов. От идущего на первой строчке «Арсенала» его отделяют четыре очка.

«Севилья» занимает последнее место в группе В. Красно-белые набрали всего два очка из 12 возможных в Лиге чемпионов.

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