«Галатасарай» примет «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и начнется в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Галатасарай» — «МЮ» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Англичане с 3 очками — аутсайдеры группы А. Команда Эрика тен Хага потерпела 3 поражения в 4 матчах, проиграв «Баварии» (3:4), «Копенгагену» (3:4) и дома «Галатасараю» (2:3). Турки помимо победы над «МЮ» сыграли вничью с датчанами и с 4 очками занимают третье место в группе.

В том случае, если «Бавария», которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, не проиграет дома «Копенгагену», у «МЮ» будет шанс подняться на второе место.

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира