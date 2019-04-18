Сержиу Консейсау: "Результат матча с "Ливерпулем" несправедлив"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау - о матче с "Ливерпулем" (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "красные" вышли в полуфинал.

- Я считаю, что результат несправедлив. Мы не заслуживали гостевого поражения в два мяча. Знали, что можем отыграть этот дефицит сегодня и подготовили подходящую, на мой взгляд, тактику, и поначалу все получалось. Но как только они зашли в нашу штрафную, так сразу забили мяч, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - "Ливерпуль" сделал четыре удара по воротам и забил четыре мяча - это показывает, какой класс у этой команды. Мы заслуживали большего, наши болельщики заслуживали большего, но мы оставили приятное впечатление о португальском футболе. Этот сезон получился просто фантастическим. Мы не можем его забыть. "Ливерпуль" очень силен. Мурашки бегали по телу от той энергетики, которая исходила от трибун. Нам удалось показать себя в Европе. Мои ребята сыграли просто фантастически.

Все о Лиге чемпионов – здесь.