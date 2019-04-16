Сержиу Консейсау: "Порой "Ливерпуль" играет как лучшая команда в мире"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау надеется, что его команда сможет отыграться в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". На выезде португальцы проиграли со счетом 0:2.

– Нам нужно отыграть два мяча в игре с очень сильной командой, – цитирует AFP Консейсау. – Важно найти баланс в атаке. Мы разработаем план, который должны применить игроки. Игра в четвертьфинале очень мотивирует. Это историческое противостояние. Мне нравится игра "Ливерпуля". Порой он играет как лучшая команда в мире.