Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

— Вас удивил состав и расстановка противника?

— По ходу сезона «Бенфика» уже перестраивалась на эту схему, выдвигала Таарабта вперед. Мы рассчитывали, что «Бенфика» традиционно выстроится по 4-4-2, но она убрала одного форварда и усилила центральную зону. Мы предполагали, что лиссабонцы пойдут по пути «Лиона» и выпустят еще одного опытного футболиста, который здорово играет вверху. Но этот вариант не был основным. Жардел мало играет, его появление в стартовом составе не предполагалось. Но только главному тренеру «Бенфики» решать кто в какой момент готов лучше.

— Как вы оцениваете шансы «Зенита» на выход в плей-офф?