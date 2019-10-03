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Сергей Семак — о шансах на плей-офф: «Ничего не изменилось»

01:00
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

— Вас удивил состав и расстановка противника?

— По ходу сезона «Бенфика» уже перестраивалась на эту схему, выдвигала Таарабта вперед. Мы рассчитывали, что «Бенфика» традиционно выстроится по 4-4-2, но она убрала одного форварда и усилила центральную зону. Мы предполагали, что лиссабонцы пойдут по пути «Лиона» и выпустят еще одного опытного футболиста, который здорово играет вверху. Но этот вариант не был основным. Жардел мало играет, его появление в стартовом составе не предполагалось. Но только главному тренеру «Бенфики» решать кто в какой момент готов лучше.

— Как вы оцениваете шансы «Зенита» на выход в плей-офф?

— Ничего не изменилось. Мы в игре, мы боремся. Следующие матчи покажут, насколько у нас получится конкурировать с соперниками. «Лион» добился выездной победы. Легких матчей не бывает и не будет. Сегодня у нас чуть лучше получилось, следующий раз — у кого-то другого. Выиграет тот, кто будет играть лучше и наберет большее количество очков. (Гоша Чернов)

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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