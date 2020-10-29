Сергей Семак: «Не всегда победы приходят, когда ждешь. Нужно набраться терпения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) отметил, что нужно набраться терпения. Команда проиграла три встречи подряд.

— Три поражения подряд. Стечение обстоятельств или есть закономерность? И почему вы так считаете?

— И поражения, и победы — часть работы. Победить сейчас было сложно, с «Брюгге» и «Рубином» могли сыграть лучше. Но не всегда победы приходят, когда ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.

— В 2018-м, на пятый месяц после старта сезона, у «Зенита» случились три поражения. Сейчас тоже пошел пятый месяц после выхода из карантина. Есть ли связь между этими отрезками? Можно ли сказать, что у «Зенита» сейчас нехватка физических сил?

— Нет, абсолютно. Каждый сезон не похож на другой. После чемпионата мира были одни проблемы, сейчас другие. Многое изменилось из-за лимита и травм. Все это влияет на качество нашей игры. Те, кто выходят стараются, показывают, на что способны. В целом, ребята молодцы, старались. (Гоша Чернов)