Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Сергей Семак: «Не всегда победы приходят, когда ждешь. Нужно набраться терпения»

01:50
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) отметил, что нужно набраться терпения. Команда проиграла три встречи подряд.

— Три поражения подряд. Стечение обстоятельств или есть закономерность? И почему вы так считаете?

— И поражения, и победы — часть работы. Победить сейчас было сложно, с «Брюгге» и «Рубином» могли сыграть лучше. Но не всегда победы приходят, когда ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.

— В 2018-м, на пятый месяц после старта сезона, у «Зенита» случились три поражения. Сейчас тоже пошел пятый месяц после выхода из карантина. Есть ли связь между этими отрезками? Можно ли сказать, что у «Зенита» сейчас нехватка физических сил?

— Нет, абсолютно. Каждый сезон не похож на другой. После чемпионата мира были одни проблемы, сейчас другие. Многое изменилось из-за лимита и травм. Все это влияет на качество нашей игры. Те, кто выходят стараются, показывают, на что способны. В целом, ребята молодцы, старались. (Гоша Чернов)

Боруссия Д — Зенит

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27821
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир