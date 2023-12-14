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Бербатов – о вылете «МЮ» из еврокубков: «Неловко финишировать ниже «Копенгагена» и «Галатасарая»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил выступление команды в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

«МЮ» с 4 очками занял последнее место в группе A, вылетев из еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов вышли «Бавария» и «Копенгаген». «Галатасарай» финишировал третьим и сыграет в Лиге Европы.

«Я не думаю, что они не были готовы к Лиге чемпионов, но если тебе не хватает качества во время игр, то ты будешь страдать. Неловко финишировать ниже «Копенгагена» и «Галатасарая». Игра команды против «Баварии» была недостаточно хороша.

Что игрок должен делать в этой ситуации? Ты просто поднимаешь руки вверх, просишь извинения за то, что был недостаточно хорош, и возвращаешься на поле. Таков футбол – будет другой сезон, будет другой розыгрыш Лиги чемпионов», – приводит слова Бербатова Mirror.

 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Юнайтед
Димитар Бербатов
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